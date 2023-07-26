"Аэрофлот" в 2023 году увеличил перевозки по "плоскому тарифу" в Калининград и ДФО на 15%

В компании отметили, что на линиях между Москвой и Дальним Востоком перевозки выросли до 550,5 тыс. человек, а на линии Москва - Калининград составили 261,6 тыс. человек

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Аэрофлот" за январь-июнь текущего года увеличила объем перевозок по "плоскому тарифу" в города Дальнего Востока и Калининград на 15,2% в сравнении с первой половиной прошлого года, до 812 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в компании.

"Группа "Аэрофлот" в январе-июне увеличила перевозки по "плоскому тарифу" в города Дальневосточного федерального округа и Калининград на 15,2%, до 812 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказали в компании.

Здесь пояснили, что на линиях между Москвой и Дальним Востоком перевозки по "плоскому тарифу" выросли на 11,5%, до 550,5 тыс. человек. "Причем, наибольший рост зафиксирован на направлении Москва - Владивосток (+20,1% до 185,4 тыс. человек) и Москва - Хабаровск (+20%, до 149,9 тыс. человек)", - отметили в компании.

Кроме того, за первое полугодие нынешнего года на линии Москва - Калининград перевозки пассажиров по плоскому тарифу возросли на 23,7% и составили 261,6 тыс. человек. "По итогам прошлого года по плоскому тарифу перевезено 1,7 млн человек", - напомнили в компании.

"Плоский тариф" - собственная программа "Аэрофлота", действующая на рейсах в Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток и Калининград. "Это единая доступная цена на перелет экономклассом, включающая в себя все таксы и сборы", - пояснили в компании. Здесь также подчеркнули, что в отличие от билетов по субсидируемым государством тарифам, которыми могут воспользоваться только жители определенных регионов и льготные категории граждан, билет по "плоскому тарифу" может купить любой пассажир, независимо от социального статуса и места проживания.