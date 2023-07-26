Maag заявила, что не планирует сокращать количество магазинов в России

Компания планирует продолжать свой бизнес в стране

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сеть магазинов одежды Maag планирует продолжать свой бизнес в России и не намерена сокращать количество своих магазинов, сообщили ТАСС в Maag.

"Компания планирует продолжать свой бизнес в России, а также реализовывать все внутренние планы развития. Инициатив по сокращению количества розничных магазинов Maag в компании нет", - сообщили в Maag.

В пресс-службе отметили, что результаты первых месяцев работы магазинов соответствуют ожиданиям менеджмента компании, продажи товаров бренда Maag растут. "В магазины постоянно приходят новые коллекции, при этом конкурентоспособные рабочие условия для сотрудников и расширение ассортимента, улучшение качества, доступные цены и высокий сервис для клиентов продолжают быть основными приоритетами", - указали в сети.

О ретейлере

Maag - международный бренд, принадлежащий группе компаний Daher, базирующейся в ОАЭ и специализирующейся на розничной торговле. Компания пришла в Россию на смену испанской Inditex (владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho).

Первые магазины Maag начали открываться в России в конце апреля 2023 года. Наряду с Maag, группа Daher запускает в России еще три бренда - Ecru, Dub и Vilet.