Президент банка БРИКС подчеркнула важность диалога России со странами Африки

По словам Дилмы Руссефф, РФ является важным партнером государств "пятерки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Диалог между Россией и странами Африки имеет большое значение с точки зрения развития государств Глобального Юга, считает возглавляющая Новый банк развития экс-президент Бразилии Дилма Руссефф. Такое мнение она выразила в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Эта встреча России с африканскими странами очень важна для всех тех, кто привержен идее развития Глобального Юга", - заявила глава банка БРИКС, созданного в 2014 году Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР.

По ее словам, Россия является важным партнером государств "пятерки" и самого банка, перед которыми выполняет все имеющиеся обязательства.

"Хочу поприветствовать эту вашу инициативу по проведению встречи с африканскими странами, которые длительное время оставались брошенными. Крайне важно обратить внимание на объем долгов этих стран, а также на их серьезные потребности в инвестициях", - добавила она. "Невозможно и недопустимо, чтобы при предоставлении кредитов им навязывались условия со стороны традиционных финансовых институтов, без участия банка БРИКС", - резюмировала Руссефф.

В завершении встречи Путин поблагодарил Руссефф на португальском языке, сказав "большое спасибо".

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.