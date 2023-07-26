Минэнерго допустило рост цен на бензин на АЗС выше инфляции

Цены могут подняться в период высокого спроса весной - осенью, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики России допустило рост цен на бензин на АЗС выше инфляции в период высокого спроса весной - осенью, однако по итогам года он будет соответствовать ее уровню. Об этом сообщили журналистам в Минэнерго РФ, комментируя статистику Росстата по цене бензина.

"С весны до осени, в период сезона повышенного спроса на топливо, общая динамика изменения розничных цен может опережать темпы инфляции. При этом ожидается, что к концу года изменения роста цен на АЗС будут близки уровню инфляции", - отметили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что в России проводится последовательная политика по недопущению необоснованного роста цен на моторное топливо, и предпринимаются меры по уменьшению влияния мировых цен и внешних факторов на внутренний рынок. При этом внутренние цены на моторное топливо регулируется рыночными механизмами.

Также в стране наблюдается многолетняя тенденция изменения розничных цен на моторное топливо темпами, близкими к темпам инфляции, хотя в отдельные моменты цены на АЗС могут опережать или, наоборот, отставать от темпов инфляции, подчеркнули в министерстве.

"Это подтверждает динамика за более длительные периоды. В частности, по данным Росстата, за период с июня 2020 по июнь 2023 года (за три года) розничные цены на автомобильный бензин выросли на 13,9%, на дизельное топливо - на 21,3% при этом инфляция составила 25,4%. Аналогичная динамика наблюдается также за последние 5 и 10 лет", - уточнили в Минэнерго.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 17 по 24 июля 2023 года выросли на 31 копейку - до 53,07 рубля за литр, то есть выше инфляции, которая за тот же период составила 0,23%. По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 30 копеек и составили 49,18 рубля за литр.