В Подмосковье запустят новые цифровые сервисы для бизнеса

В частности, в регионе заработает услуга "Начни бизнес в парках"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Новые онлайн-сервисы, среди которых получение помещения для ведения бизнеса на 1-2 этажах жилых домов и услуга по открытию предпринимательских точек в парках, планируют запустить в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В ближайшее время в Подмосковье заработают новые сервисы для бизнеса. Так, Мининвест совместно с крупными застройщиками запустит сервис "Открой бизнес на 1-2 этажах жилых домов", который позволит бесшовно, онлайн получить помещение для размещения бизнеса. Также в Подмосковье заработает услуга "Начни бизнес в парках". Губернатор Московской области Андрей Воробьев большое внимание уделяет развитию парков и их инфраструктуры, в том числе кафе и аттракционов. Новый сервис упростит предпринимателям начало ведения бизнеса в парке", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья, министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Она также отметила, что важным направлением работы инвестиционного блока региона является поддержка компаний-экспортеров - таких в Подмосковье насчитывается свыше 6 тыс.

"Сегодня в разработке два сервиса для экспортеров Подмосковья. Первый, "Путь экспортера. Начни экспорт с нуля", позволит пошагово довести компанию до возможности продавать товары заграницей. Второй - транспортно-логистический, "Поставь свой товар в контейнер", мы разрабатываем совместно с Российским экспортным центром и крупнейшими логистическими операторами. Сервис упростит субъектам МСП поставку товаров за рубеж. Аналогов такого сервиса в стране нет, а пользоваться сервисом будет не сложнее, чем купить билет на поезд", - рассказала зампред.