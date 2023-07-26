Эксперт сообщил о возможной стабилизации цен на топливо после наращивания загрузки НПЗ

По словам старшего аналитика "Альфа-банка" Никиты Блохина, Россия в августе может нарастить загрузку нефтью НПЗ на 350-400 тыс. б/с

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия в августе 2023 года может нарастить загрузку нефтью НПЗ на 350-400 тыс. б/с, в том числе за счет их выхода из ремонтов. Новые объемы топлива будут направлены на внутренний рынок, что стабилизирует ситуацию с ростом оптовых цен на топливо. Об этом ТАСС сказал старший аналитик "Альфа-банка" Никита Блохин.

"В августе ограничения экспорта нефти приведут к сокращению добычи на 100-150 тыс. баррелей в сутки, а оставшаяся часть от объявленного снижения добычи в 500 тыс. баррелей в сутки придется на рост загрузки НПЗ и составит, таким образом, примерно 350-400 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

По его словам, сейчас завершилась первая волна плановых ремонтов НПЗ, что приведет к дальнейшему насыщению внутреннего рынка.

Также сейчас на уровне вице-премьера Александра Новака рассматривается вопрос сокращения экспорта моторных топлив за счет снижения общего числа экспортеров, допущенных к этому рынку, напомнил эксперт.

"Прежде всего, речь идет о средних и малых НПЗ, которым могут запретить поставки бензина за границу. А этот шаг гарантированно приведет к поступлению дополнительных объемов на рынок внутренний", - сказал Блохин.

Кроме того, сейчас на фоне ограничений экспорта может быть пересмотрен осенний график ремонта НПЗ, чтобы дополнительно загрузить заводы, заметил эксперт.

"Все это вместе, с учетом повышения нормативов продажи топлива на бирже, приведет к общему увеличению бензинов на внутреннем рынке и станет общим фактором снижения цен, как оптовых, так и розничных", - добавил аналитик.

Ситуация с ценами на топливо

С середины мая 2023 года оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже демонстрируют рост до рекордных значений. По состоянию на 24 июля, оптовые цены на Аи-92 выросли на 55% в годовом выражении, на Аи-95 - на 46%, розничные, по данным "Российского топливного союза" - только на 3,6%.

Тем не менее в последние два дня стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" на бирже в европейской части России начала падать. По итогам торгов в среду уменьшилась на 2%.