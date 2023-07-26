В Минсельхозе оценили динамику цен производителей продовольствия в России

По данным ведомства, она находится в пределах инфляции

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Динамика цен производителей продовольственной продукции в России по большинству ее видов находится в пределах инфляции, по ряду категорий цены ниже уровня на аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

"В настоящее время по большинству видов продовольственной продукции динамика цен производителей находится в пределах общей инфляции, а по ряду категорий цены сейчас ниже уровня на аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Ранее Росстат сообщил, что в среднем прирост цен на плодоовощную продукцию с 18 по 24 июля составил 1%.

Как отметили в министерстве, в частности, отпускные цены на картофель снизились за год на 32,6%, свеклу - 14,5%, морковь - 7,3%. Также в настоящее время снижаются цены на лук (на 13,8% за прошедшую неделю), и этот тренд сохранится по мере поступления на рынок нового урожая от отечественных производителей. По прогнозу, объем производства лука в текущем году превысит 1,1 млн тонн, что больше среднего показателя за последние пять лет.

"Стоит также отметить, что с этого года Минсельхоз реализует новый федеральный проект по стимулированию производства картофеля и овощей. Его финансирование на 2023 год составило 5 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем было выделено на это направление в 2022 году. Поддержка будет оказана 76 регионам, при этом субъекты будут авансировать средства для получателей", - добавляется в сообщении.