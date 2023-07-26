Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением биржевых индексов

На фондовом рынке лидерами роста выступили обыкновенные акции "Мечела"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские акции в среду умеренно снижался. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,17%, до 2 970,42 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%, до 1 038,74 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,02%, закрывшись на уровне 90,15 рубля, евро - на 0,29%, до 99,93 рубля, юань снизился на 0,05%, до 12,58 рубля.

К спекулятивной составляющей снижения российского рынка акций и нефти весомую роль сегодня вносит фактор ожидания решения по ключевой ставке американского регулятора, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Как и со ставкой ЦБ РФ, главный вопрос не в самом факте повышения (в этом консенсус игроков рынка как раз сходится), а в сигналах, которые ФРС даст на будущее. Главная дилемма здесь - насколько аккуратной или агрессивной останется денежно-кредитная политика после 11 подряд повышений процента", - пояснил эксперт.

Нефтяные котировки, едва закрепившись 25 июля на уровне $83 доллара за баррель, не смогли там надолго задержаться и снижались к середине дня на 0,5%.

При этом основные американские площадки 25 июля закрылись в плюсе более чем на 0,5%, что "перед заседанием ФРС выглядит как уже учтенное в цене акций повышение ставке на 0,25 пунктов", добавил Шепелев.

На российском фондовом рынке лидерами роста выступили обыкновенные акции "Мечела" (+5,5%) в ожидании публикации финансовых результатов за I полугодие 2023 года, которые могут оказаться сильными, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Лидерами понижения оказались акции "Селигдара" (-4%) в рамках коррекции после нескольких дней сильного роста.

Прогноз на 27 июля

Пауза не должна глобально сказаться на желании российского рынка остановиться в росте к 3 000 пунктов, считают в "БКС мир инвестиций". По оценкам компании, завтра индекс Мосбиржи может продолжить рост в диапазоне 2 970 - 2 985 пунктов. Российская валюта, в случае отсутствия негативных новостей, до конца рабочей недели может уйти ниже 90 рублей за доллар и закрепиться в диапазоне 88,5-90 рублей за доллар, добавили там.

По прогнозам Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 2 900 - 3 000 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 89-91 рубль, евро/рубль - в коридоре 99-101 рубль, юань/рубль - в коридоре 12,3-12,7 рубля.