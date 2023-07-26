В США сообщили о работе с ЕС над вывозом зерна с Украины наземным транспортом

В Белом доме при этом признали, что в любом случае это будет "не так эффективно"

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. США работают с Евросоюзом по вопросу вывоза зерна с Украины наземным транспортом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге, комментируя варианты транспортировки украинского зерна после прекращения продовольственной сделки.

"Мы работаем с нашими союзниками по ЕС, мы работаем с Украиной и другими партнерами в Европе, чтобы понять, есть ли способы вывезти зерно на рынки наземным транспортом", - сказал он, признав, что в любом случае это будет "не так эффективно". "Невозможно перевозить зерно так же быстро и в таких же объемах по суше, но мы работаем и пытаемся понять, что можем сделать, чтобы увеличить поток", - добавил Кирби.

"Самый эффективный способ [транспортировки] - по морю. Это лучший способ вывезти максимальный объем зерна в срок. Можно использовать железнодорожные маршруты, можно использовать грузовики, наверное, можно обратиться даже к другим портам ЕС, но для того, чтобы использовать порты ЕС, надо вывезти его [зерно] с Украины. Поэтому нет более эффективного способа, чем морские перевозки. Это научно и физически подтвержденный факт", - подчеркнул представитель СНБ.