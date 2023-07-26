Президент Афрэксимбанка прибыл в Петербург на саммит Россия - Африка

В МИД РФ ранее отмечали, что Россия настроена на дальнейшее развитие сотрудничества с банком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Орама вместе с членами совета директоров регулятора прибыли в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка, сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее в МИД РФ отмечали, что Россия настроена на дальнейшее развитие сотрудничества с Афрэксимбанком. В свою очередь президент банка заявлял, что саммит позволит наладить контакты с представителями российского бизнеса. Орама также указывал на активное развитие торговли РФ и стран Африки и подчеркивал ключевую роль России в поставках зерна и удобрений странам континента.

Афрэксимбанк основан в 1993 году в Абудже (Нигерия). Уставный капитал - $5 млрд. Задачей организации является стимулирование континентальной и международной торговли африканских государств. Штаб-квартира расположена в Каире, имеются региональные отделения в Кот-д'Ивуаре, Нигерии, Кении и Зимбабве.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.