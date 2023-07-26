Премьер Франции допустила замедление темпов инфляции в стране осенью

Элизабет Борн пообещала, что государство продолжит оказывать поддержку в оплате счетов за электричество и газ для наименее обеспеченных граждан

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Инфляция, которая до сих пор сохраняется на достаточно высоком уровне во Франции, должна начать замедляться в начале осени. Такой прогноз озвучила в среду премьер-министр Франции Элизабет Борн в эфире телеканала BFMTV.

"Я прекрасно понимаю, какие трудности испытывают многие наши соотечественники из-за крайне сильной инфляции, какой мы не знали на протяжении последних десятилетий. Мы остаемся крайне мобилизованными. Думаю, что уже осенью мы увидим снижение инфляции, особенно после завершения переговоров [с промышленниками и торговыми сетями]", - сказала она. "Я бы хотела заверить французов, что пик инфляции уже позади", - добавила Борн.

Глава правительства пообещала, что государство продолжит оказывать поддержку в оплате счетов за электричество и газ для наименее обеспеченных граждан. Также власти планируют увеличить помощь на частичное покрытие расходов по реновации жилого фонда. При этом правительство намерено сохранить курс на отказ от повышения налогов.

"Тарифный щит обходится в 40 млрд евро, и нужно искать способы снижения расходов, чтобы не увеличивать государственный долг", - сказала она. Борн отметила, что проект бюджета на будущий год может столкнуться с противодействием со стороны оппозиции в парламенте и не исключила возможность "применения конституционных инструментов" для его принятия, как это уже происходило не раз за время ее премьерства.

По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), потребительские цены в июне во Франции выросли на 4,5% в годовом исчислении, при этом инфляция в сфере продовольственных товаров составила 13,7%. Хотя институт отчитался о снижении на 3% цен на электричество в годовом выражении за указанный период, в августе власти планируют повысить тарифы на электроэнергию на 10%.