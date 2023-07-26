Глава ФРС США допустил и повышение ключевой ставки в сентябре, и ее сохранение

Регулятор поднял ставку до 5,25-5,5%

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС, центробанк) США может на предстоящем в сентябре очередном заседании своего руководящего органа как вновь повысить ключевую процентную ставку, так и оставить ее без изменений. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл.

"Я бы сказал: разумеется, возможно, что мы опять повысим ставку на сентябрьском заседании, если [статистические] данные будут это оправдывать. И я бы также сказал: возможно и то, что мы можем решить на этом заседании обойтись без изменений", - отметил руководитель ФРС.

ФРС объявила по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания своего руководства о повышении базовой ставки на 25 б. п., до 5,25-5,5%.

Кроме того, Пауэлл фактически исключил возможность понижения межбанковской процентной ставки позднее в этом году. "Мы будем чувствовать себя комфортно в плане понижения ставок, когда мы будем чувствовать себя комфортно в плане понижения ставок. И не думаю, что это произойдет в текущем году", - подчеркнул глава ФРС. Он допустил, что понижение ставки может произойти в США "в следующем году". "Это будет касаться того, насколько мы уверены в том, что инфляция действительно сокращается в направлении целевого показателя в 2%", - пояснил Пауэлл.

Наконец, он добавил, что специалисты ФРС теперь уже не предсказывают рецессию в Соединенных Штатах, принимая во внимание новые показатели состояния национальной экономики. "Однако с учетом недавней стойкости экономики они более не прогнозируют рецессию", - сказал Пауэлл про сотрудников аппарата ФРС.