Parisien: во Франции руководство компании Ommic обвинили в продаже технологий в РФ и КНР

Как сообщила газета, французская разведка давно выражала недовольство влиянием китайцев на дела компании

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Бывшие руководители французской компании Ommic, занимавшейся, в частности, разработками в сфере полупроводников, были задержаны во Франции по обвинению в незаконной передаче технологий России и Китаю. Об этом сообщила в среду газета Le Parisien.

По ее данным, французская разведка давно выражала недовольство влиянием китайцев на дела компании, но только спустя год после начала украинского конфликта, в марте 2023 года, было принято решение о задержании и допросе девяти представителей руководства компании. Расследование было поручено Национальной антитеррористической прокуратуре, которая среди прочего занимается вопросами распространения оружия массового поражения.

В конечном счете четырем фигурантам дела - двум французам и двум гражданам КНР - 24 марта были предъявлены обвинения. Среди них 74-летний бывший генеральный директор компании Марк Р. Ему и одному гражданину КНР вменяется "передача иностранной державе технологий, документов и досье, способных нанести ущерб национальным интересам" Франции. За подобное преступление, подпадающее под определение "шпионажа" и "предательства", может последовать лишение свободы на срок до 15 лет, уточняет газета.

Цепочки поставок

Первые подозрения у французской разведки появились после перехвата в январе 2021 года партии из 844 чипов, направлявшейся в Китай. Данные чипы, по информации издания, относились к технологиям двойного назначения и должны были быть задекларированы соответствующим образом, чего компания не сделала. Позже следствие выявило целую сеть поставок подобных товаров не только в Китай, но и в Россию, причем как через КНР, так и через другие страны, в том числе Литву и Бельгию.

Особую обеспокоенность французских властей вызвал тот факт, что 94% акций компании якобы контролировал 64-летний китайский бизнесмен через основанные во Франции фирмы. Утверждается, что он поставил на ключевые посты близких ему людей и даже отправлял работать в Китай французских инженеров, а также якобы создал в КНР аналогичную компанию, занимавшуюся разработками в той же сфере. Как отмечает издание, французские власти считают "стратегической" технологию изготовления чипов с применением нитрита галлия, которая была разработана в стенах Ommic, специализирующейся, в частности, на выпуске монолитных микроволновых интегральных схем. Такие чипы могут применяться как в научных, так и в военных целях, в том числе в радарах и ракетах.

В ходе допроса Марк Р. признал, что "передавал информацию, которую не следовало передавать", и заявил, что рассматривал возможность полного удаления данных о продаже чипов в Россию и Китай. По информации газеты, конечными получателями товаров были Народно-освободительная армия (НОАК) КНР и "государственная российская компания, которая производит компоненты" для военной техники. В свою защиту бывший гендиректор компании заявил, что поставки в Россию и КНР были жизненно необходимы для "экономического выживания" компании.

Газета также пишет, что на допросе Марка Р. спрашивали, понимал ли он, что переданные им технологии могут использоваться Россией в рамках СВО. "Наша продукция используется в направленных антеннах. Они используются в основном в авиации и кораблестроении. Так мне сказали [в российской компании]", - ответил он. По информации газеты, в настоящее время мужчина после содержания под стражей был отпущен на свободу под судебным контролем. Обвинения китайскому бизнесмену, о котором упоминается в публикации, были предъявлены заочно, сам он находится в КНР.

Компания передана американцам

После выявления неправомерных действий французские власти приостановили деятельность компании, конфисковав в том числе десятки миллионов евро с ее счетов, уточняет газета. Одновременно переговоры о выкупе активов Ommic вела американская компания Macom, также специализирующаяся на производстве полупроводников. Сделка, которая, по данным СМИ, обошлась американцам в €38 млн, была завершена в июне 2023 года.