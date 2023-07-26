Из Архангельска в Санкт-Петербург запустят дополнительные поезда в августе 2023 года

Губернатор региона Александр Цыбульский также сообщил, что увеличат количество авиарейсов по этому маршруту

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июля. /ТАСС/. Дополнительные поезда по маршруту Архангельск - Санкт-Петербург - Архангельск запустят в августе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Вместе с РЖД в августе мы вводим 12 дополнительных поездов по маршруту Архангельск - Санкт-Петербург - Архангельск. Продажа билетов на них уже открыта", - говорится в сообщении.

Поезд №219 из Архангельска в Санкт-Петербург будет отправляться 1, 6, 13, 18, 22 и 27 августа, а поезд №220 из Санкт-Петербурга в Архангельск - 5, 10, 17, 21, 26 и 31 августа.

Также увеличили и количество авиарейсов на маршруте. "С 1 августа семь оборотных рейсов в неделю добавит в расписание авиакомпания "Космос". В неделю перевозчик будет выполнять 12 рейсов до культурной столицы России и обратно. С 7 августа возобновит полеты авиакомпания "Северсталь". В неделю она будет выполнять по два оборотных рейса. Продажа билетов уже открыта", - сказано в сообщении.