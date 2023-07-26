26 июля, 19:47

В Госдепе заявили, что США не предвидят коллапса российской экономики

Как отметили в ведомстве, в начале спецоперации на Украине экономика РФ была "одной из 10 крупнейших" в мире

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят предпосылок для коллапса российской экономики на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О'Брайен, который ранее был выдвинут кандидатом на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

"В начале <...> [СВО] это была одна из 10 крупнейших экономик мира, - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященным утверждению его кандидатуры. - Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]". 

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