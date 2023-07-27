Россия за пять лет удвоила поставки удобрений в Африку и готова их наращивать

Как сказано в презентации компании "Фосагро", поставки удобрений из РФ на африканский континент к 2025 году могут возрасти до 2,5 млн тонн

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия за последние пять лет удвоила экспорт удобрений в Африку - российская доля этого рынка на континенте достигла 12% - и планирует наращивать поставки. Об этом заявил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"За последние пять лет Россия более чем удвоила поставки минудобрений в Африку - с порядка 770 тыс. тонн в физическом весе в 2018 году до 1,6 млн т в 2022 году. Это порядка 12% импорта всех минудобрений в Африку", - сказал он. Как говорится в презентации компании "Фосагро", поставки удобрений из РФ в Африку к 2025 году могут возрасти до 2,5 млн тонн.

По словам Гурьева, несмотря на снижение общего объема экспорта удобрений РФ на 15% в 2022 году, производители смогли переориентировать грузопотоки и сохранить за Россией первое место экспортера в мире с долей 18%. "Среди стран, куда мы переориентировали отгрузки, есть и страны Африки. Среди наших крупнейших партнеров - ЮАР, Марокко, Сенегал, Танзания, Кот-д’Ивуар, Кения, Камерун", - отметил глава ассоциации.

По данным РАПУ, крупнейшим поставщиком удобрений на африканский рынок является "Фосагро" с долей 33% поставок, доля "Еврохима" составляет 25%, группы "Уралхим-Уралкалий" - 24%, "Акрона" - 12%. Компании поставляют на континент в основном аммиачную селитру, карбамид, аммофос, комплексные удобрения NPK.

О прогнозе поставок на текущий год

Отвечая на вопрос о прогнозе поставок в Африку на 2023 год, Гурьев сказал: "Я думаю, что это точно как минимум прошлый год, который был одним из самых больших с точки зрения поставок минудобрений". По его словам, у российских производителей есть стратегии по входу на различные рынки Африки, а сложившаяся ценовая конъюнктура дает возможность государствам континента наращивать объемы закупок удобрений. "1,6 млн тонн - это 12% от всего импорта минудобрений в Африку. Соответственно, внутри этого коридора, конечно, Россия может конкурентно наращивать свою долю рынка безотносительно самого роста спроса со стороны Африки. Если будет платежеспособный спрос, растущий платежный спрос со стороны наших контрагентов в любой стране Африканского региона, без сомнения, мы сможем обеспечить наших потребителей всеми высококачественными удобрениями", - добавил он.

При этом конкуренция среди производителей удобрений в Африке высока, сказал глава РАПУ. "Мы понимаем, что находимся как производители и как страна в сильноконкурентной среде: Африка - большой растущий конкурентный рынок потребления минудобрений", - заявил Гурьев.

По его словам, региону нужно решить проблемы платежного спроса, развития портовой, транспортной и энергетической инфраструктуры, логистики и обучения фермеров агрокультуре. "Это однозначно вопрос не года, не двух лет, но динамика уже видна, рост потребления со стороны региона постоянен", - отметил он.

Гурьев полагает, что континент в будущем придет к созданию нескольких крупных хабов по приему минеральных удобрений. "С точки зрения большого будущего Африканский континент станет огромным игроком на рынке сельхозпродукции, в первую очередь решив задачу обеспечения самих жителей Африки. Главная задача - наладить производство и обеспечить галопирующий растущий внутренний спрос, и здесь российская наука и сельхозинституты, уверен, смогут сыграть огромнейшую роль в обучении и становлении качественной агрономии во всех странах Африканского континента", - сказал он.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.