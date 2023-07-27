"Фосагро" считает, что прекращение зерновой сделки не повлияет на мировые цены удобрений

По словам финансового директора компании, на цены в последнее время влияли усложнение экспортной логистики российских компаний и изменение маршрутов поставок

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Прекращение зерновой сделки не отразится на мировых ценах на удобрения, они зависят от ряда структурных причин, заявил журналистам финансовый директор "Фосагро" Александр Шарабайко в кулуарах саммита Россия - Африка.

По его словам, на цены в последнее время влияли, в том числе, такие факторы, как усложнение экспортной логистики российских компаний, изменение маршрутов поставок. "Сейчас такой проблемы нет и, честно говоря, кажется, что нет оснований говорить, что зерновая сделка могла в той или иной степени повлиять на цены. Условием зерновой сделки был свободный доступ российских удобрений на рынки, чего сделано не было. Раз этого не было сделано, компании с помощью партнеров из других стран нашли способ как поставлять [удобрения] рынкам", - отметил он.

По словам топ-менеджера, прекращение зерновой сделки фактически не влияет и на ситуацию с логистикой экспортных поставок удобрений из РФ.

В свою очередь замгендиректора компании по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стеркин назвал существующие мировые цены на удобрения достаточно доступными и отметил, что компания рассчитывает на рост потребления.

Стеркин также отметил, что "Фосагро" рассматривает возможность строительства собственного порта на северо-западе РФ в долгосрочной перспективе и проводит исследования. "Порт может быть на северо-западе, в Мурманске. Мы рассматриваем несколько вариантов, все зависит от многих факторов. Пока у нас в стадии исследований", - сказал он. В настоящее время у "Фосагро" нет недостатка в портовых мощностях, добавил замгендиректора.

Кроме того, производители удобрений продолжают обсуждать с Минпромторгом вопрос перехода от экспортных квот к лицензированию экспорта. В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) уже заявляли, что считают этот механизм излишним. "На уровне отдельных компаний и РАПУ мы обратились в Минпромторг с просьбой пересмотреть этот механизм. Думаю, в ближайшее время от министерства последует ответ", - сообщил представитель РАПУ.

О прекращении зерновой сделки

Действие зерновой сделки было прекращено 17 июля текущего года. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена.

Москва обращала внимание на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.

Саммит Россия - Африка

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.