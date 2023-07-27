В АТОР заявили, что запуск "безвиза" между РФ и КНР увеличит взаимный турпоток до трех раз

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что главными факторами роста взаимного турпотока будет наступление осеннего и зимнего сезона на китайском направлении, и августа, и "бархатного сезона" в РФ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Запуск группового безвизового туристического обмена между Россией и Китаем способен увеличить взаимный турпоток в два-три раза. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Мы уже видим, что спрос на Китай остается стабильно высоким, и главным сдерживающим фактором остается получение визы. Соответственно, по мере того как будет доступно к применению правило групповых безвизовых поездок, мы ожидаем всплеск. Предварительно в два-три раза вырастет поток", - сказал он.

Вице-президент АТОР отметил, что главными факторами роста взаимного турпотока будет наступление осеннего и зимнего сезона на китайском направлении, и августа, и "бархатного сезона" в России. Кроме того, китайские туристы посещали Россию и зимой, высоким спросом пользовались поездки в Мурманск и на Байкал.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется с 1 августа 2023 года.

6 февраля КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие.