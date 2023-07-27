СП назвала недостаточными для рационального использования земель меры госполитики

Аудиторы указали, в частности, на отсутствие единого подхода в создании стратегических документов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ назвала недостаточными для рационального использования земель в стране действующие меры государственной политики. Аудиторы указали на отсутствие единого подхода в создании стратегических документов и ведомственный принцип формирования политики в этой сфере.

"Реализуемые меры госполитики в сфере земельных отношений пока недостаточны для достижения цели рационального использования земельных ресурсов", - говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам анализа системы землепользования и деятельности уполномоченных органов в этой сфере.

Так, по данным аудиторов, существуют более 15 федеральных законов, регулирующих разграничение прав на землю и масса других "нормативных правовых актов различного уровня и направлений, не согласованных между собой по целям и инструментам реализации". При этом нет единого стратегического документа, который бы отражал "комплексный подход к формированию и реализации мероприятий в сфере земельных отношений, а в программных документах не предусмотрены показатели, характеризующие конечные результаты или итоговые эффекты по повышению эффективности использования земель за исключением земель сельхозназначения", по словам аудитора Андрея Батуркина.

Он также указал на угасание института землеустройства в РФ как формы участия государства в управлении земельным фондом. Сейчас, по данным палаты, градостроительные регламенты охватывают менее 3% территорий страны. "При этом в органах местного самоуправления не хватает квалифицированных специалистов и средств для проведения указанных работ, а основные нормативные акты, регулирующие эту сферу, были изданы в 2002-2011 годах и нуждаются в актуализации", - отметил Батурин.

Неполный ЕГРН

Ежегодно обследуемые в ходе государственного мониторинга площади и динамика разграничения госсобственности на землю незначительны, а "в ряде регионов обследование земель не осуществляется десятилетиями", отметили в палате. По данным ведомства, на протяжении последних пяти лет неразграниченными остаются 35% земель в стране. Так, по итогам первого полугодия 2022 года доля земельных участков, обеспеченных учтенными в ЕГРН границами, составила 64,23%. Отсутствие в реестре полных и достоверных сведений о границах земельных участков и реестровые ошибки мешают разграничению земель и вовлечению их в хозяйственный оборот, отметили в Счетной палате.

Росреестр в настоящий момент работает над полным и качественным наполнением ЕГРН, напомнил, в свою очередь, глава ведомства Олег Скуфинский. Планируется, что к 2030 году реестр будет наполнен на 95% необходимыми сведениями. В части недвижимости, закрепленной за федеральными органами исполнительной власти РФ, права собственности РФ зарегистрированы на 99,6%, по данным на июль 2023 года, добавил он.

Еще одна проблема, которую выделили в палате, - длительная процедура передачи земельных участков в региональную и муниципальную собственность, в том числе из-за избыточного числа запрашиваемых документов. Счетная палата рекомендовала пересмотреть этот перечень документов и сократить сроки этой процедуры.

Помимо подсвеченных Счетной палатой проблем, регистрации прав собственности на федеральные земли, например, мешает высокая стоимость кадастровых работ в труднодоступных и отдаленных районах и недостаточная плотность геодезической сети, рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Александр Шишкин. В некоторых случаях отсутствуют первичные правоустанавливающие документы, данные в них расходятся с документами кадастрового учета или третьи лица имеют права на эти участки.

Аудиторы также отметили вклад комплексных кадастровых работ в наполнение ЕГРН достоверными сведениями, которые позволили уточнить границы почти 395 тыс. участков в 2020-2021 годах и исправить 68 тыс. реестровых ошибок. При этом в палате не стали делать однозначный вывод о положительном влиянии комплексных кадастровых работ (ККР), поскольку сейчас нет утвержденной методики оценки их эффективности. В Росреестре на это возразили, что эффективность ККР подтвердилась по критериям, которые были прописаны в требованиях на получение субсидий на такие кадастровые работы.