Производители удобрений считают перспективной валюту БРИКС

Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев отметил, что на фоне санкций доля юаня в расчетах при экспорте удобрений РФ уже стала значимой

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Потребление минеральных удобрений в мире из-за санкций против России сократилось в 2022 году на 7% или на 36 млн т, что сопоставимо со всем объемом их экспорта РФ или пятой частью мировой торговли, заявил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. По его словам, на фоне санкций доля юаня в расчетах при экспорте удобрений РФ уже стала значимой, компании также переходят на продажи в местных валютах и видят большие перспективы обсуждаемой валюты стран БРИКС.

"Объективно было падение, связанное с невозможностью проводить некоторыми компаниями транзакции, в частности, в долларах, поэтому часть компаний научилась это делать в других валютах. Где-то мы вышли на прямые продажи за местную валюту, особенно в больших странах. Конечно, юань стал играть большую роль вообще, не только в продажах минеральных удобрений, но и в глобальных продажах и особенно в регионе глобального юга, где-то практически полностью заменив собой доллары и евро. Эта тенденция сохраняется", - сказал он. Глава РАПУ не стал уточнять, о какой доле юаня в расчетах при экспорте удобрений РФ может идти речь, но назвал ее "значимой". По его словам, альтернативой системе SWIFT может стать китайская система межграничных межбанковских платежей CIPS.

О валюте БРИКС

Отвечая на вопрос о возможности создания валюты странами БРИКС, Гурьев заявил об интересе к любой реальной альтернативе доллару в расчетах. "Наверное, сегодня говорить о создании такой валюты можно, потому что это в той или иной мере обсуждается. Сложно сказать о времени, но если мы говорим о короткой перспективе - этот год и следующие несколько лет, безусловно, единственной реальной альтернативой американскому доллару становится юань как наиболее обеспеченная и менее волатильная валюта. Не всем хочется иметь риски волатильности в странах, куда вы продаете продукцию, и из которых вы эту продукцию закупаете. В целом ожидания такие: альтернатива SWIFT, юань и создание альтернативной валюты", - отметил он.

В свою очередь, финдиректор компании "Фосагро" Александр Шарабайко назвал очень интересным проект возможной валюты стран БРИКС. "Кажется, что рано или поздно мы придем к какому то решению этого вопроса: либо просто в юанях покупать, либо в какой-то новой валюте. В частности, недавно было объявление, что рассматривается новая валюта БРИКС - очень, мне кажется, интересный проект, так как торговля между дружественными юрисдикциями РФ растет, и использование валют этих стран очевидно растет, в то время как с недружественными странами мы видим обратное", - сказал он. По его словам, компания сейчас в основном ведет зарубежную торговлю удобрениями в долларах и евро, а доля нацвалют минимальна.

Ситуация на рынке и цены

По словам Гурьева, российские производители удобрений по-прежнему сталкиваются с ростом затрат на логистику, уходом с российского рынка международных контейнерных линий, отказом в сотрудничестве некоторых судоходных компаний и страховщиков, ограничением поставок технологий и оборудования в Россию, а также ограничением западных банков возможности производителей РФ получать и переводить денежные средства через свою инфраструктуру. Это привело к дополнительным затратам и увеличению сроков оплаты и, как следствие, к росту цен на минудобрения, сказал глава РАПУ.

"Весь результат санкционного давления на сегодня привел к падению потребления минудобрений в мире на 7%, а это 36 млн т, это внушительная цифра, эквивалентная всему российскому экспорту или пятой части всей мировой торговли минудобрениями, которая оценивается в 200 млн т. Вот результат санкций для всего мира. Запас сельскохозяйственных культур оказался на минимальном за 20 лет уровне, и что мы получили? Галопирующий стремительный рост продуктовой инфляции, дальнейшее усугубление проблем мирового голода", - отметил он.

Тем не менее, по словам Гурьева, сейчас рынок цен на удобрения в целом смог добиться стабильности. "Я думаю, что цены нашли свое равновесие, свечки роста цен, которые мы видели в прошлом году, сошли на нет, поэтому рынок сегодня достаточно стабильный. Мы находимся в хорошей среде спроса и предложения", - сказал он.