"Фосагро" увеличит поставки удобрений Африке на 15-20% в 2023 году

В прошлом году компания поставила на континент 540 тыс. тонн

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Фосагро" планирует в этом году увеличить поставки удобрений в Африку на 15-20%, к 2025 году удвоить поставки до более чем 1 млн тонн, сообщил журналистам замгендиректора компании по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стеркин.

В 2022 году компания поставила на континент 540 тыс. тонн, став крупнейшим российским поставщиком удобрений Африке с долей 33%. "Наши поставки - 540 тыс. тонн. За пять лет мы практически в пять раз увеличили наш объем. В в этом году где-то 15-20% у нас будет рост", - сказал он, говоря об экспорте в Африку. Согласно презентации компании, поставки "Фосагро" в Африку в 2025 году могут вырасти до 1 млн тонн.

Компания продает моноаммонийфосфат, карбамид, аммиачную селитру, комплексные удобрения и кормовые фосфаты в 21 страну Африки. "Лидером по поставкам являются ЮАР, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Танзания, Мозамбик. Естественно, мы будем обязательно развивать наши поставки и в другие африканские страны", - отметил Стеркин.

По его словам, "Фосагро" переориентировало экспортные поставки примерно 2 млн тонн удобрений из-за ограничений и санкций, в том числе в страны Африки и Латинской Америки. Компания намерена запустить одновременно в РФ и Африке комплексную обучающую программу для фермеров по применению удобрений и агрокультурных практик, добавил он.