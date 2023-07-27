26 июля, 22:03
Саммит Россия – Африка

В Минэнерго сообщили о сокращении дисконта на нефть РФ к Brent до менее $15 за баррель

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Министр энергетики России Николай Шульгинов добавил, что партнеры Москвы уже сами конкурируют за российскую нефть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. России удалось снизить размер дисконта на российскую нефть к Brent до менее $15 за баррель. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов перед саммитом Россия - Африка.

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"Дисконты уже сейчас довольно небольшие, а на некоторых направлениях - очень низкие. В целом они сейчас ниже $15", - сказал он.

Шульгинов добавил, что партнеры России уже сами конкурируют за российскую нефть и нефтепродукты на рынке, что позволяет восстанавливать рыночные отношения.

"Наша нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасль функционирует стабильно. Единственное, что влияет на объем добычи - это договоренности в рамках ОПЕК+ по добровольному снижению добычи и экспорта нефти", - отметил он.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй Медиафорум Россия - Африка.

Полная версия интервью будет опубликована в 08:00 мск. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургШульгинов, Николай ГригорьевичСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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