В Минэнерго сообщили о сокращении дисконта на нефть РФ к Brent до менее $15 за баррель

Министр энергетики России Николай Шульгинов добавил, что партнеры Москвы уже сами конкурируют за российскую нефть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. России удалось снизить размер дисконта на российскую нефть к Brent до менее $15 за баррель. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов перед саммитом Россия - Африка.

"Дисконты уже сейчас довольно небольшие, а на некоторых направлениях - очень низкие. В целом они сейчас ниже $15", - сказал он.

Шульгинов добавил, что партнеры России уже сами конкурируют за российскую нефть и нефтепродукты на рынке, что позволяет восстанавливать рыночные отношения.

"Наша нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасль функционирует стабильно. Единственное, что влияет на объем добычи - это договоренности в рамках ОПЕК+ по добровольному снижению добычи и экспорта нефти", - отметил он.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй Медиафорум Россия - Африка.

Полная версия интервью будет опубликована в 08:00 мск.