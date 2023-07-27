В Минэнерго сообщили, что добыча нефти в России в 2023 году может составить 515 млн тонн

Итоговый показатель будет зависеть от дальнейших решений в рамках ОПЕК+, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия планирует в текущем году добыть 515 млн тонн нефти, сообщил перед саммитом Россия - Африка в интервью ТАСС министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Добыча нефти, как мы считаем, составит около 515 млн тонн, но итоговый показатель будет зависеть от дальнейших решений в рамках ОПЕК+", - сказал он.

По итогам 2022 года добыча нефти в РФ составила 535 млн тонн, что на 2% выше, чем годом ранее. Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК +, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года. Также Россия приняла решение добровольно сократить в августе поставки нефти на рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.