Эксперты указали на снижение объема энергопотребления майнерами в РФ на 49% в 2022 году

Сегодня в России годовое электропотребление на майнинг биткойна составляет менее 5 млрд кВт⋅ч, говорится в июльском отчете Аналитического центра ТЭК

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Объем энергопотребления, приходящийся на майнинг криптовалют в России, по итогам 2022 года снизился на 49%. Об этом говорится в июльском отчете Аналитического центра ТЭК (есть в распоряжении ТАСС).

Сегодня в России годовое электропотребление на майнинг биткойна составляет менее 5 млрд кВт⋅ч, следует из данных АЦТЭК, в то время как в мире оно достигло плато на уровне 100-110 млрд кВт⋅ч.

По оценкам аналитика ФГ "Финам" Александра Ковалева, доля майнинга в энергопотреблении РФ находится около отметки в 2,5-3%, в то время как официальная оценка - чуть менее 1%.

"Рост объемов майнинга неплох сам по себе как любой другой вид экономической активности, но с той лишь оговоркой, что эти объемы должны быть легальными. В противном случае мы имеем ситуацию серого ВВП с соответствующими налоговыми пробелами, которая омрачается еще и тем, что такие потребители создают крайне высокие нагрузки на сетевую инфраструктуру", - такое мнение высказал ТАСС Ковалев.

В материалах АЦТЭК отмечается, что бытовой майнинг - острая проблема в регионах с низкими тарифами на электрическую энергию. В частности, эта проблема существенна для Иркутской области, Красноярского края и Северо-Кавказского федерального округа. Потребление электроэнергии населением в Иркутской области по итогам 2021 года превысило уровень 2020 года более чем на 50%. В других субъектах России проблема носит локальный характер и не значима в масштабе страны, отмечают авторы отчета.

При этом в 2021 году рост потребления электроэнергии на майнинг биткойна привел к большим нагрузкам на электросети и усугубил проблему перекрестного субсидирования в энергетике (гарантия низких тарифов для населения за счет субсидирования их промышленностью). Помимо отказа электрооборудования из-за перегрузок на низком напряжении, энергетики несут прямые убытки из-за деятельности майнеров - в 2021 году гарантирующие поставщики вынуждены были докупать уже по нерегулируемым ценам объем электроэнергии для покрытия внепланового спроса населения.

АЦТЭК отмечает, что введение стимулирующих мер и прозрачное регулирование майнинга станет эффективным направлением для вывода коммерческих майнеров из серой зоны с последующей их легализацией. Кроме того, возможно использование дифференцированных тарифов для населения в зависимости от объемов потребления, подчеркивают эксперты.

С ними соглашается Ковалев. По его словам, в сибирских регионах регулятору наиболее сложно планировать загрузки мощностей. Это, в свою очередь, сказывается на цене электроэнергии для остальных коммерческих и промышленных потребителей.

"На начальном этапе выходу майнеров из тени могут способствовать разнообразные стимулы, в том числе налоговые. Без этого решить проблему будет крайне сложно, ведь в последний год майнеры столкнулись с проблемой поиска и закупки оборудования, которая обострилась с уходом NVIDIA и ряда других [производителей чипов] из РФ", - подытожил Ковалев, отметив при этом, что более высокий дифференцированный тариф "серьезно снизит маржу майнинга".

О легализации майнинга

Ранее сообщалось, что Госдума вернется к обсуждению легализации майнинга осенью. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что легализация майнинга в РФ может произойти после согласования положений законопроектов в части ответственности за незаконное использование криптовалют. При этом депутат выражал надежду, что в этой сфере можно будет легально работать во второй половине текущего года.

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс в интервью ТАСС отмечал, что министерство поддерживает легализацию майнинга в стране и выступает за введение налогообложения для майнеров. По его словам, министерство предусмотрит определенные ограничения, чтобы не строить под нужды майнеров большое количество генерирующих мощностей, "за которые заплатит вся страна".