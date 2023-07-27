Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что стороны договорились о расширении присутствия российских компаний в проектах по добыче газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. "Газпром" планирует начать добычу углеводородов на участке Эль-Ассель в Алжире в 2026 году, сообщил перед саммитом Россия - Африка в интервью ТАСС министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Обсуждали также работу "Газпрома" в стране. В 2026 году компания планирует начать добычу углеводородов на участке Эль-Ассель, - сказал он.

В целом Россия и Алжир договорились о расширении присутствия российских компаний в проектах по добыче газа в Алжире, отметил министр энергетики.

"Газпром" и Алжирская государственная нефтегазовая корпорация Sonatrach совместно разрабатывают участок Эль-Ассель в Алжире. Оператором этого проекта на этапе геологоразведки являлся Gazprom International. Доля "Газпрома" в проекте составляет 49%, Sonatrach - 51%

О форуме

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.