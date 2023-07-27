"Ъ": РЖД в 2024 году проведет эксперимент по идентификации пассажиров по биометрии

По данным газеты, эксперимент коснется пассажиров поездов дальнего следования

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. РЖД, Минцифры и Минтранс планируют в начале 2024 года провести эксперимент по верификации пассажиров по биометрии вместо проверки паспортов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Как отмечает газета, эксперимент по верификации пассажиров поездов дальнего следования по лицам вместо паспортов должен начаться в первом квартале 2024 года. В Центре биометрических технологий (ЦБТ) "Коммерсанту" подтвердили, что возможность применять единую биометрическую систему для подтверждения личности при посадке на поезд прорабатывается.

"Использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены", - отметили в ЦБТ. В РЖД на запрос газеты отметили, что вопрос использования биометрии пока изучается.

В Минцифры "Коммерсанту" пояснили, что введение верификации по биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть на поезд. В министерстве добавили, что введение биометрии повысит удобство и скорость идентификации пассажиров без предъявления паспорта. В Минтрансе на запрос газеты не ответили.

Источник "Коммерсанта", знакомый с ходом переговоров по эксперименту, рассказал, что внедрение биометрии требует решения проблем со слабым покрытием интернета и создания "чистых зон", куда не будут допущены провожающие граждане. Также, по его словам, потребуется внесение поправок к закону о транспортной безопасности.