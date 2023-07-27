Белгородская область получит около 600 млн рублей на обновление парка автобусов

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, на рассмотрении в правительстве России находится вторая заявка на получение 350 млн рублей для покупки транспорта

БЕЛГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Белгородской области выделят 600 млн рублей для покупки около 50 автобусов, правительство России одобрило заявку региона. Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.

"Правительство Российской Федерации одобрило заявку Белгородской области на получение 600 млн рублей на приобретение 47 автобусов. Автобусы большой вместимости придут и начнут работать на маршрутах в Белгороде, в Старом Осколе, в Алексеевке - это будут автобусы средней и малой вместимости", - написал глава региона.

Он добавил, что на рассмотрении сейчас находится вторая заявка на получение 350 млн рублей, которые также пойдут на приобретение автобусов в другие населенные пункты, в том числе в Яковлевский округ. "Надеюсь, что тоже положительное решение будет принято и наши жители, то есть вы, дорогие друзья, почувствуете разницу между тем пассажирским транспортом, который находится на сегодняшний момент на рейсах, и тем новым, который в ближайшее время начнет работать", - отметил губернатор.

Также Гладков сообщил, что в Волоконовскую центральную районную больницу поступило четыре единицы специализированного транспорта, который направят, в первую очередь, в сельские территории. "В этом году, напомню, у нас в плане приобретение 52 автомобилей для системы здравоохранения, для первичного звена, 30 уже в работе, еще 22 автомобиля поступят до конца сентября. Стараемся сделать все, чтобы возможность получения быстрой и своевременной помощи, качественных медицинских услуг была у всех жителей, не только у городских, но и, конечно же, у сельских", - добавил губернатор.