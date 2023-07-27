Мишустин посетил Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова в Норильске

На этом заводе реализовано три типа производства

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова - самое молодое и высокотехнологичное производственное подразделение норильского дивизиона компании "Норникель". Первая очередь завода была введена в эксплуатацию в 1979 году, вторая - в 1981-м, а в последние годы была проведена модернизация.

Здесь перерабатывают никель-пирротиновый концентрат Талнахской обогатительной фабрики, никелевый концентрат Норильской обогатительной фабрики, металлосодержащий продукт Талнахской обогатительной фабрики, никелевый шлак Медного завода.

На Надеждинском металлургическом заводе реализовано три типа производства. Первое из них (гидрометаллургическое) перерабатывает металлосодержащий продукт Талнахской обогатительной фабрики с получением сульфидного концентрата и технической серы. Второе - пирометаллургическое - перерабатывает смесь никель-пирротиновых и сульфидного концентратов с получением медно-никелевого файнштейна - полупродукта, который в слитках массой по 25-26 тонн отправляют на дальнейшую переработку. Во время нее получают чистые медь, никель, кобальт, а также концентраты драгоценных и редкоземельных металлов.

Третий вид - производство технического кислорода - применяет криогенные технологии разделения воздуха. Основные продукты разделения: кислород и азот. Технический кислород в большом количестве используется на металлургических переделах - Надеждинском металлургическом и Медном заводах.

После масштабной реконструкции пирометаллургического производства Надеждинский металлургический завод способен переработать до 2,4 млн тонн никельсодержащего сырья в год. С 2016 года (после закрытия Никелевого завода) является единственным в Заполярном филиале производителем медно-никелевого файнштейна, который далее отправляется по Северному морскому пути на переработку в Кольскую ГМК и в Финляндию на никель-рафинировочный завод "Харьявалта", расположенный в городе Пори.

О серной программе

Для снижения выбросов диоксида серы в Заполярном филиале реализуется серная программа - комплексная модернизация производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов в Норильске. Это крупнейшее экологическое мероприятие "Норникеля".

Оно предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами. Программа входит в федеральный проект "Чистый воздух" и является его крупнейшим мероприятием.

Технологии, принятые для серной программы, позволят улавливать не менее 99% диоксида серы на основных плавильных агрегатах, на которых они будут применены, и учитывают особенности рудной базы Норильского промышленного района, применяемые пирометаллургические процессы, а также логистические ограничения Норильска (отсутствие внешнего ж/ д сообщения, ограниченный период навигации по Енисею, межнавигационный период, при котором есть только авиасообщение, условия логистики по Северному морскому пути).

Благодаря программе выбросы диоксида серы в Заполярном филиале компании снизятся на 45% от уровня базового 2015 года - после реализации на Надеждинском металлургическом заводе - и до 90% - после выполнения на Медном заводе.