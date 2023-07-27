"Ъ": "Лента" рассматривает возможность покупки сети "Монетка"

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценивает стоимость бизнеса "Монетки" максимум в 100 млрд рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Ретейлер "Лента", основным акционером которого является "Севергрупп" Алексея Мордашова, начал переговоры по покупке работающей на Урале сети "Монетка". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, планируется, что магазины "Монетки" продолжат работать под этим брендом, это же название получат и супермаркеты сети "Семья" в Перми, приобретенной "Лентой" в 2021 году за 2,45 млрд рублей.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценивает стоимость бизнеса "Монетки" максимум в 100 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ". Сделка с "Лентой", если стороны ее закроют, может пройти и в ценовом коридоре 60-70 млрд рублей, считает эксперт.

Сеть "Монетка" основана в 2001 году в Екатеринбурге. Компания управляет 2,01 тыс. дискаунтеров общей площадью почти 590 тыс. кв. м в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах Уральского федерального округа. У компании также четыре распределительных центра на 24 тыс. кв. м. Владелец "Монетки" - Роман Заболотнов, продавший в 2020 году X5 Group другую свою сеть - "Райт", пишет "Коммерсантъ".

"Лента" - один из ведущих российских ретейлеров и крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Компания по состоянию на 31 марта 2023 года управляла 259 гипермаркетами, 568 супермаркетами и магазинами "Мини Лента" в более чем 200 населенных пунктах России.