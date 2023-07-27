Президент Камеруна прибыл в Санкт-Петербург на саммит Россия - Африка

Борт высокопоставленных представителей Камеруна приземлился в аэропорту Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Делегация Камеруна во главе с президентом страны Полем Бийя прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт высокопоставленных представителей Камеруна приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Накануне саммита помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что глава РФ Владимир Путин намерен провести с каждым прибывшим лидером отдельные встречи. Среди собеседников российского лидера Ушаков назвал в том числе главу Камеруна, вместе с которым в Санкт-Петербург также прибыла его жена Шанталь.

Ранее второй советник посольства Камеруна в РФ Жустин Танга Бианг сообщил ТАСС, что страна среди прочего считает позитивным выполнение соглашения с Россией по военному сотрудничеству, которое было подписано в апреле 2022 года.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.