Суд приостановил добычу угля открытым способом на угольном разрезе компании "Черниговец"

На объекте выявили опасную зону, которая, по мнению суда, создает угрозу жизни и здоровью персонала при ведении горных работ

КЕМЕРОВО, 27 июля. /ТАСС/. Кемеровский районный суд Кемеровской области приостановил добычу каменного угля открытым способом на отдельных участках объекта "Разрез угольный №3", принадлежащего АО "Черниговец" (входит в "СДС-уголь"), на 90 суток. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд постановил признать юридическое лицо - АО "Черниговец" - виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий", и назначить ему наказание в виде приостановления деятельности по ведению работ по добыче пластов Владимировский и Лутугинский в отдельных участках на опасном производственном объекте "Разрез угольный", принадлежащем АО "Черниговец", сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.

Ранее на разрезе выявили опасную зону "Высокий уступ" протяженностью 100 м, которая осталась без изменений, и это, как посчитал суд, создает угрозу жизни и здоровью персонала при ведении горных работ по добыче пластов Владимировский и Лутугинский на горизонте +200 и ниже.