Туристы забронировали около 40% мест в отелях и санаториях Крыма на август

Сейчас загрузка средств размещения в республике составляет порядка 53,5%

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Общая доля забронированных мест в санаториях и отелях Республики Крым на август к концу июля составила 40%, сообщил ТАСС министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"Средняя загрузка по всем средствам размещения самых разных уровней, включая санатории, порядка 40% на август. Это оплаченные брони, которые подтверждены на 100%. И порядка 53,5% действующая загрузка сейчас. Но при этом есть средства размещения, которые заполнены на 70-80%, некоторые - до 100%. По бронированию в общем поток ниже на порядка 20-25% по отношению к прошлому году, но ситуация очень динамично меняется, на нее так же быстро реагируют отели, снижая цены и давая дополнительные предложения. Ну и при повышенном спросе, конечно, цены будут повышаться. Так что сейчас достаточно адекватная цена, ниже, чем в прошлом году, как минимум на 15%", - сказал Волченко.

Министр подчеркнул, что на высокую загруженность отдельных санаториев и гостиниц, в первую очередь, влияет качественный подход к работе с клиентами на местах. "Такие отели и санатории есть и на востоке, и на западе, и на южном берегу [Крыма]. Отработка постоянных клиентов, работа с туристическими операторами, адекватная маркетинговая кампания, рекламная кампания, грамотная работа на стойке. Ну и, самое главное, уровень предоставляемых услуг, качество сервиса, качество питания - все вместе это складывается в общий итог работы. Есть отели, которые и этот непростой сезон проходят очень неплохо", - добавил глава Минкурортов республики.

Как ранее заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, с начала 2023 года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов. Эти показатели ниже данных 2022 года, тем не менее, системная господдержка помогает продолжать развитие туристической отрасли на полуострове, подчеркнул вице-премьер.