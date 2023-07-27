27 июля, 05:52,
обновлено 27 июля, 05:58

В МИД РФ сообщили о продолжении контактов с Турцией по поставкам зерна "без перекосов"

Замглавы ведомства Сергей Вершинин считает маловероятными гражданские перевозки в Черном море без гарантий безопасности в рамках черноморской зерновой инициативы

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Россия и Турция продолжают контакты по зерновой сделке и поставкам продовольствия "без перекосов", которыми была характерна реализация черноморской инициативы (ЧИ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Читайте также
Что известно о прекращении зерновой сделки

"По зерновой сделке обмены с турецкой стороной продолжаются. Обсуждаются возможности таких шагов, которые бы были направлены на обеспечение глобальной продовольственной безопасности и поставок нуждающимся странам без перекосов, которые были присуще черноморской инициативе", - сказал Вершинин.

Гражданские перевозки в Черном море маловероятны без гарантий безопасности в рамках черноморской зерновой инициативы, считает замглавы МИД РФ.

"В таком тревожном районе, которым сейчас является Черное море, и после соответствующих объявлений со стороны Минобороны РФ использование гражданских судов для осуществления перевозок является с учетом роста страховых тарифов очень затратным. Поэтому сомневаюсь, что кто-то будет это делать", - сказал Вершинин.

"Недопустимо использовать гуманитарный морской коридор для террористических целей и деяний, которые совершал киевский режим", - добавил он. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация