В МИД РФ сообщили о продолжении контактов с Турцией по поставкам зерна "без перекосов"

Замглавы ведомства Сергей Вершинин считает маловероятными гражданские перевозки в Черном море без гарантий безопасности в рамках черноморской зерновой инициативы

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Россия и Турция продолжают контакты по зерновой сделке и поставкам продовольствия "без перекосов", которыми была характерна реализация черноморской инициативы (ЧИ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"По зерновой сделке обмены с турецкой стороной продолжаются. Обсуждаются возможности таких шагов, которые бы были направлены на обеспечение глобальной продовольственной безопасности и поставок нуждающимся странам без перекосов, которые были присуще черноморской инициативе", - сказал Вершинин.

Гражданские перевозки в Черном море маловероятны без гарантий безопасности в рамках черноморской зерновой инициативы, считает замглавы МИД РФ.

"В таком тревожном районе, которым сейчас является Черное море, и после соответствующих объявлений со стороны Минобороны РФ использование гражданских судов для осуществления перевозок является с учетом роста страховых тарифов очень затратным. Поэтому сомневаюсь, что кто-то будет это делать", - сказал Вершинин.

"Недопустимо использовать гуманитарный морской коридор для террористических целей и деяний, которые совершал киевский режим", - добавил он.