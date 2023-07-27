В России зафиксировали рост на четверть числа попыток кибератак на госструктуры и компании

В пресс-службе "РТК-Солар" сообщили, что в первом полугодии 2023 года атаки стали более продвинутыми и опасными по сравнению со вторым полугодием 2022-го

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Количество попыток кибератак в первом полугодии 2023-го на российские государственные структуры и компании выросло на четверть по сравнению со вторым полугодием 2022-го, сами атаки стали более продвинутыми и опасными. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "РТК-Солар".

"По данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК "РТК-Солар", в первом полугодии 2023 года количество событий ИБ (зафиксированных попыток кибератак - прим. ТАСС) на четверть превысило показатель предыдущего полугодия", - сообщили в пресс-службе.

При этом атаки стали более продвинутыми и опасными - хакеры стали в два раза чаще использовать данные киберразведки и вредоносные файлы, которые обходят антивирусную защиту и не выявляются базовыми инструментами центров мониторинга компаний, пояснили в пресс-службе.

Наиболее популярным инструментом хакеров в последнем полугодии стало вредоносное ПО (ВПО) - оно составило 53% всех инцидентов. Также в два раза выросло число сложных компрометаций информационных систем, выявить которые удавалось только силами экспертов-аналитиков, добавили в пресс-службе. Помимо этого, примерно в два раза увеличились доли сетевых атак (с 4% до 8%) и эксплуатации уязвимостей (с 6% до 11%).

"Ответным шагом в таких условиях должно стать скорейшее подключение средств продвинутого детектирования и выстраивание процессов threat hunting (активный поиск угроз - прим. ТАСС) - уже как стандарта ИБ, усиление политик безопасности, в том числе в отношении подрядчиков, а также активное использование компаниями киберразведки. Последнее позволит не только закрыть уязвимые места IT-инфраструктуры, но и подготовиться к тем векторам, от которых закрытие уязвимостей не поможет", - пояснила руководитель направления аналитики киберугроз "РТК-Солар" Дарья Кошкина.

Эксперты компании в ходе исследования изучили 290 организаций из госсектора, финансов, нефтегаза, энергетики, телекома, ретейла и других отраслей. Все они представляют сегмент крупных предприятий и производителей оборудования со штатом от 1 тыс. сотрудников.