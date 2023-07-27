Россия и Всемирная продовольственная программа готовят новое соглашение о партнерстве

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва ждет ответа от организации о проекте документа

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Россия и Всемирная продовольственная программа (ВПП) в системе ООН готовят новое соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы сейчас обсуждаем заключение нового соглашения о стратегическом партнерстве России и ВПП. Проект документа находится в секретариате ВПП с нашими правками. Мы ждем ответа от организации. И считаем, что чем быстрее этот документ будет подписан, тем лучше. [Исполнительный директор ВПП Синди] Маккейн мне подтвердила желание продолжать наше взаимодействие, в том числе на основе этого документа", - сказал Вершинин.

Он сообщил, что на встрече с Маккейн был подтвержден настрой на конструктивное и взаимоуважительное сотрудничество без политизации, которая "недопустима в деле обеспечения продбезопасности".

Замглавы МИД заверил, что Россия будет продолжать выделять средства на реализацию программ ВПП, оказывать финансовое содействие и продолжать начатые проекты, несмотря на объективные сложности из-за западных санкций. Всемирная продовольственная программа, по его словам, должна содействовать обеспечению нормальной работы с РФ, важной с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. "Планы есть, они касаются Средней Азии, Африки. И в прошлом, и в этом году мы оказали немалую финансовую помощь в реализации проектов продовольственного и сельскохозяйственного назначения в африканских странах", - указал дипломат.