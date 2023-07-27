Мишустин назвал достойным решение "Норникеля" выплатить штраф после ЧП на норильской ТЭЦ-3

Премьер-министр сообщил, что деньги пошли в том числе на устранение экологических проблем

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал достойным то, что "Норникель" не стал оспаривать решение суда о взыскании 146,2 млрд рублей за ущерб окружающей среде от разлива топлива на норильской ТЭЦ-3 и полностью выплатил штраф. Он сообщил, что деньги пошли в том числе на устранение экологических проблем.

"Вы помните беду, которая случилась. Компания, на мой взгляд, повела себя достойно. 146 млрд рублей, которые были выплачены в бюджет, в том числе пошли на решение вопросов, связанных с загрязнением воздуха", - отметил премьер.

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на норильской ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании разрушился. Вылилось 20 тыс. т нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью ее оплатил. Летом 2020 года после разлива сообщалось, что общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. м.