Мишустину на Надеждинском металлургическом заводе показали бывший кабинет Новака

Вице-премьер РФ ранее работал на заводе главным бухгалтером

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин на Надеждинском металлургическом заводе имени Б.И. Колесникова попросил показать ему кабинет вице-премьера Александра Новака, который работал на заводе главным бухгалтером, и передал ему привет.

"Я попросил показать мне кабинет Александра Валентиновича Новака, который здесь около девяти лет работал. Назывался этот кабинет "кабинет главного бухгалтера", - сказал Мишустин.

Сейчас это кабинет начальника отдела по учету и отчетности. От него нашли ключи и открыли кабинет. "Пользуясь случаем, Александру Валентиновичу привет. И в том числе от коллег. Здесь тепло его вспоминают", - сказал Мишустин.

Премьеру также рассказали, что была идея сделать из кабинета музей, "но потом подумали - при жизни как-то нельзя, рановато".

Надеждинский металлургический завод имени Б.И. Колесникова - самое молодое и высокотехнологичное производственное подразделение Норильского дивизиона компании "Норникель". Первая очередь завода была введена в эксплуатацию в 1979 году, вторая - в 1981-м. Предприятие перерабатывает никель-пирротиновый концентрат Талнахской обогатительной фабрики, никелевый концентрат Норильской обогатительной фабрики, металлосодержащий продукт Талнахской обогатительной фабрики, никелевый шлак Медного завода.