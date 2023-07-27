В "Рособоронэкспорте" заявили об интересе Африки в модернизации военной техники

Глава компании Александр Михеев назвал перспективным направлением военно-технического сотрудничества России со странами Африки

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Модернизация военной техники является перспективным направлением военно-технического сотрудничества (ВТС) России со странами Африки. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев.

"Важным направлением наращивания объемов военно-технического сотрудничества со странами Африки является модернизация техники. Сегодня этот сегмент рынка вызывает повышенный интерес у африканских партнеров - позволяет повысить военный потенциал при умеренных затратах", - сказал Михеев.

По его словам, компания "Рособоронэкспорт" предлагает странам Африканского континента взаимовыгодные проекты по строительству сервисных технических центров для ремонта и модернизации техники.

"Африканских партнеров интересуют наши предложения по технологическому партнерству, в том числе создание линий по лицензионному производству стрелкового оружия", - добавил Михеев.

Второй саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Девиз мероприятия (как и в предыдущий раз) - "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.