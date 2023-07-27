27 июля, 07:24

TotalEnergies снизила продажи СПГ в I полугодии на 12% на фоне низкого спроса в Европе

Их объем составил 22 млн тонн

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Продажи сжиженного природного газа (СПГ) французской энергетической компании TotalEnergies сократились в январе - июне 2023 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на фоне более низкого спроса в Европе. Это следует из отчета компании.

Объем продаж СПГ составил 22 млн тонн против 24,9 млн тонн годом ранее. При этом во II квартале показатель остался на уровне первого квартала - 11 млн тонн, что в TotalEnergies связывают с возобновлением работы американского СПГ-завода Freeport (французская компания экспортирует ежегодно около 2,2 млн тонн с этого завода).

Доходы TotalEnergies от продажи СПГ за шесть месяцев также уменьшились - на 26%, до $3,4 млрд (исключая долю в "Новатэке") на фоне более низких цен и объемов продаж. Во II квартале показатель снизился в годовом сравнении на 28%, до $1,33 млрд. 

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