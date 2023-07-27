"Рособоронэкспорт" назвал страны Африки надежными партнерами и союзниками РФ

Генеральный директор госкорпорации Александр Михеев отметил ценность взвешенной позиции африканский государств в отношении различных антироссийских санкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Африканские страны в современных непростых геополитических условиях остаются надежными партнерами и союзниками России. Об этом заявил ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев на полях саммита Россия - Африка, открывшегося в Санкт-Петербурге.

"Рособоронэкспорт" ценит взвешенную позицию африканских стран в отношении различных антироссийских санкций <…> В условиях многополярного мира Африка, познавшая на себе несправедливость и жестокость западной гегемонии, - наш надежный партнер и союзник", - сказал он.

Как отметил Александр Михеев, долгие годы борьбы за независимость научили народы континента стойкости и скептическому отношению к обещаниям и угрозам западных стран. В свою очередь Россия всегда стремилась и будет в дальнейшем поддерживать африканские страны в их развитии, повышении экономического потенциала и благосостояния граждан, отстаивании национальных интересов.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.