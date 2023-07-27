В ВТБ заявили о возможности выхода ангольского Banco VTB Africa из периметра группы банка

Пока никаких решений не приняли, отметил заместитель президента - председателя правления организации Дмитрий Пьянов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Ангольский Banco VTB Africa не может существовать как полноценный банк, находясь в санкционной группе ВТБ. Вероятнее всего, он будет выведен из периметра группы ВТБ, однако пока никаких решений не принято. Об этом заявил журналистам в ходе телефонной конференции заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"ВТБ Ангола" (Banco VTB Africa в Анголе) в этой юрисдикции не может существовать продуктивно как полноценный банк, находясь в санкционной группе ВТБ. Пока никакого решения нет, но мы понимаем, что стратегически этот актив, скорее всего, будет выходить из периметра группы ВТБ. Когда, кому, за какую цену и в какие сроки, к сожалению, пока не могу прояснить эти вопросы. Стратегически Ангола (Banco VTB Africa) будет несчастлива в составе группы ВТБ", - сказал он.

Banco VTB Africa S. A. является единственным банком группы ВТБ в Африке. ВТБ владеет контрольным пакетом акций, его доля в уставном капитале Banco VTB Africa S.A. составляет 50,1%.

Великобритания и США 24 февраля 2022 года объявили о санкциях в отношении ВТБ. Банк добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.