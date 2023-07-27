Россияне смогут получать электронные подписи за рубежом

Хранить ключи электронной подписи, а также подписывать документы, отслеживать срок действия ключей, осуществлять перевыпуск сертификатов и узнавать статус заявок можно через мобильное приложение

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и Россотрудничество в рамках саммита Россия - Африка подписали соглашение о старте проекта по выдаче электронных подписей гражданам РФ за рубежом, что позволит россиянам пользоваться всеми цифровыми сервисами платформы "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Мы выводим на международный уровень актуальный и востребованный инструмент, основанный на современных российских технологиях. Теперь граждане России смогут получать ключи электронной подписи в представительствах Россотрудничества и в полном объеме пользоваться сервисами платформы "Госуслуги", сдавать декларации в ФНС, подавать заявки на налоговые вычеты и многое другое", - заявил замгендиректора Ростеха Александр Назаров, слова которого приводятся в сообщении.

Электронные подписи будут выдаваться в офисах удостоверяющего центра "Основание" (АО "Аналитический центр"), созданном при участии компании "РТ-Проектные технологии" Ростеха и группы компаний "Селдон". Они будут открыты в представительствах Россотрудничества за границей, первой страной станет Белоруссия. Хранить ключи электронной подписи, а также подписывать документы, отслеживать срок действия ключей, осуществлять перевыпуск сертификатов и узнавать статус заявок можно через мобильное приложение, добавили в Ростехе.

В госкорпорации также анонсировали презентацию трансграничной торговой платформы, с помощью которой российские и африканские компании смогут находить партнеров и совершать внешнеэкономические сделки. В платформе предусмотрена возможность взаиморасчетов между юридическими и физическими лицами.

"Среди преимуществ платформы - возможность аутентификации пользователей с помощью электронной подписи для совершения сделок, использование трансграничного документооборота, удобство интерфейса и простота в использовании", - пояснили в Ростехе.