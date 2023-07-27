Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует рост ведущих индексов

Курс доллара снижался до 90,02 рубля, евро находился на отметке в 100,03 рубля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,42% - до 2 982,94 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,49%, до 1 043,79 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,17% - до 2 975,52 пункта, а индекс РТС находился на уровне 1 042,07 пункта (+0,32%).

По данным на 10:15 мск, курс доллара на торгах Мосбиржи снижался на 0,15%, до 90,02 рубля, евро находился на отметке в 100,03 рубля (+0,09%). В то же время юань прибавлял 0,14%, до 12,599 рубля.