Оно составило 14,35 млн т

ТАСС, 27 июля. /ТАСС/. Shell в I полугодии 2023 года сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 8%, до 14,35 млн т, из-за потери объемов с проекта "Сахалин - 2", говорится в отчете компании.

Так, в I квартале Shell произвел 7,19 млн т СПГ, а во II - 7,17 млн т. В III квартале 2023 года компания рассчитывает произвести 6,3 - 6,9 млн т СПГ с учетом плановых ремонтов на некоторых предприятиях.

"Объемы сжижения СПГ снизились на 8% в основном из-за прекращения признания объемов, связанных с "Сахалином", - отмечает компания.

Продажи СПГ Shell в январе - июне уменьшились на 2% - до 33 млн т с 33,5 млн т годом ранее. В I квартале объем продаж СПГ составил 16,97 млн т, во II квартале - 16,03 млн т.

В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта "Сахалин - 2" вместо Sakhalin Energy стало российское ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в "Сахалине - 2", однако Shell с долей в проекте 27,5% заявила, что не будет получать долю в новой компании. Доля российского "Газпрома" в проекте - 50,00000001%. Согласно указу, после отказа доля Shell должна быть оценена и продана. Заявку на нее подал "Новатэк".