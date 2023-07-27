Танзания пригласила компании из РФ в проекты по разработке и добыче полезных ископаемых

Министр полезных ископаемых Додо Машака Битеко добавил, что правительство страны планирует рассмотреть возможность использования новых зарубежных технологий в сфере добычи энергоресурсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Танзания приглашает российские компании принять участие в проектах по разработке и добыче полезных ископаемых на территории этой африканской страны. Об этом заявил министр полезных ископаемых Танзании Додо Машака Битеко в ходе сессии "Атомные технологии для развития Африки" на саммите Россия - Африка.

"Если кто-то из вас хочет приехать в Танзанию и поучаствовать в наших проектах по добыче полезных ископаемых, мы будем только рады. У нас есть ресурсы. Мы приглашаем всех, мы готовы работать по геологоразвездке, добыче", - сказал он.

Министр добавил, что правительство Танзании планирует рассмотреть возможность использования новых зарубежных технологий в сфере добычи энергоресурсов, чтобы повысить общее качество жизни в стране. По его словам, для этого Танзания будет инвестировать, в том числе, в добычу урана.

В ноябре 2022 года заместитель генерального директора Росатома, директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров говорил, что госкорпорация в ближайшие несколько лет начнет добычу урана на месторождении в Танзании.