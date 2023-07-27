27 июля, 07:39
Саммит Россия – Африка

Россия будет сотрудничать с Буркина-Фасо в области летной годности

Меморандум о взаимопонимании и рабочую договоренность о сотрудничестве в рамках саммита Россия - Африка подписали руководитель Росавиации Александр Нерадько и гендиректор Национального агентства гражданской авиации Буркина-Фасо Томас Хиацинте Компаоре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия будет сотрудничать с африканским государством Буркина-Фасо в области летной годности.

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Меморандум о взаимопонимании и рабочую договоренность о сотрудничестве в рамках саммита Россия - Африка подписали руководитель Росавиации Александр Нерадько и гендиректор Национального агентства гражданской авиации Буркина-Фасо Томас Хиацинте Компаоре.

"Стороны подтвердили высокий уровень сотрудничества между Российской Федерацией и Буркина-Фасо и подчеркнули, что развитие сотрудничества в области сертификации и поддержания летной годности авиационной техники чрезвычайно важны для обеих стран", - подчеркнули в Росавиации. 

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