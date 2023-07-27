Росатом выразил готовность поставлять африканцам электроэнергию с помощью плавучих АЭС

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что ""Африка обладает исключительной чертой - это разнообразие"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Росатом готов обеспечить электроснабжение африканских стран с помощью плавучих атомных электростанций. Об этом заявил на форуме Россия - Африка генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Африка обладает одной исключительной чертой - это разнообразие. Под эту пестроту запроса мы можем предложить большой набор технологических решений. И не только технологических, но и предпринимательских решений. Это могут быть обычные контракты, разные схемы совладения объектами, вплоть до возможности просто производить энергию и продавать ее с берега, с плавучих станций в адрес той или иной страны", - сказал Лихачев.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.