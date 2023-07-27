РФ и Бурунди подписали соглашение об использовании атомной энергии в мирных целях

Этот документ позволит приступить к выполнению проектов по созданию и совершенствованию ядерной инфраструктуры республики, правовому регулированию в области ядерной и радиационной безопасности, осуществлению исследований в области использования атомной энергии в мирных целях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Соглашение между правительствами России и Бурунди о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях подписано в ходе саммита Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Соглашение позволит приступить к выполнению проектов по созданию и совершенствованию ядерной инфраструктуры Бурунди, правовому регулированию в области ядерной и радиационной безопасности, осуществлению исследований в области использования атомной энергии в мирных целях.

Кроме того, речь идет о производстве радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, сотрудничестве в области применения радиационных технологий и ядерной медицины, обучении специалистов для атомной отрасли.

Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр иностранных дел Бурунди Альбер Шингиро.

"Соглашение предусматривает создание совместного координационного комитета, реализацию конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и конференций, содействие в обучении и подготовке научного и технического персонала, обмен научно-технической информацией, поставки оборудования, материалов и компонентов", - уточнили в Росатоме.

Росатом и Бурунди также подписали меморандум о сотрудничестве в подготовке кадров для развития технологий в области мирного использования атомной энергии. Он будет содействовать формированию кадрового потенциала для атомной отрасли Бурунди, развитию взаимодействия профильных образовательных учреждений, включая организацию совместных краткосрочных образовательных программ, обучение и переподготовку преподавателей, разработку учебной и научной литературы.