27 июля, 07:26,
обновлено 27 июля, 07:49

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям Globaltruck

Причиной стал их рост более чем на 60%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям Globaltruck после их роста более чем на 60%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным Московской биржи на 10:25 мск, акции компании росли на 62,72% - до 134 рублей за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируются в 11:02 мск, отмечается в сообщении биржи.

Globaltruck - один из ведущих автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России. Ранее группа компаний "Монополия" приобрела 75% акций автоперевозчика. При этом "Монополия" сообщала, что сохранит численность персонала Globaltruck с постепенной интеграцией этой компании в группу. 

Теги:
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