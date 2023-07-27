Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям Globaltruck

Причиной стал их рост более чем на 60%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям Globaltruck после их роста более чем на 60%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным Московской биржи на 10:25 мск, акции компании росли на 62,72% - до 134 рублей за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируются в 11:02 мск, отмечается в сообщении биржи.

Globaltruck - один из ведущих автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России. Ранее группа компаний "Монополия" приобрела 75% акций автоперевозчика. При этом "Монополия" сообщала, что сохранит численность персонала Globaltruck с постепенной интеграцией этой компании в группу.