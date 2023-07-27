В Бурунди ждут предпринимателей из России для сотрудничества в сельском хозяйстве

В стране отметили сложности с получением доступа к минеральным удобрениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Бурунди заинтересована в сотрудничестве с Россией и российскими предпринимателями в сфере сельского хозяйства для увеличения производства сельхозпродукции. Об этом заявил министр окружающей среды, сельского хозяйства и животноводства Бурунди Санктус Нирагира на сессии в рамках второго саммита Россия - Африка, посвященной продовольственному суверенитету.

"[Нужно] взаимодействие с Россией и российскими предпринимателями, которых мы очень ждем в нашей стране. Первое - это производство и обеспечение сельхозудобрениями, минеральными удобрениями. Есть сложность получить доступ к минеральным удобрениям и увеличить производство сельхозпродукции, производство семян. В этом секторе у нас большие надежды на сотрудничество с целью увеличения производства", - сказал он.

"Мы ищем партнерство в сельскохозяйственной сфере, мы подбираем сельхозтехнику. Нам важно партнерство в сфере обеспечения сельхозтехникой, это позволит увеличить производство местной сельхозпродукции и достичь продовольственного суверенитета", - добавил министр.